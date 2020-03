La sortie de Wonder Woman 1984 repoussée

Le nouveau film du DC Universe vient rejoindre la longue liste d’oeuvres repoussées à cause du coronavirus. Wonder Woman 1984, qui devait sortir le 3 juin 2020, sortira finalement le 14 août 2020 aux Etats-Unis, et probablement le 12 août en France. L’annonce a été faite par la réalisatrice du film, déjà aux manettes du premier volet, Patty Jenkins.

« Nous avons fait Wonder Woman 1984 pour le grand écran et je crois au pouvoir du cinéma », déclare sur Twitter Patty Jenkins, la réalisatrice du film. « En ces temps terribles, où les propriétaires de salles de cinéma se battent comme tant d’autres, nous sommes ravis de changer la date de notre film au 14 août 2020 dans un cinéma près de chez vous et nous prions pour que des temps meilleurs nous soient accordés à tous d’ici là », a-t-elle ajouté.

C’est déjà le deuxième report pour Wonder Woman 1984, qui devait au tout départ sortir en novembre 2019. Il a ensuite été repoussé à juin 2020. Il est étonnant que ce nouvel opus ne sorte pas directement en VOD, comme le fait quelques films comme Bloodshot, avec Vin Diesel. D’autant qu’une sortie en août est plutôt optimiste, avec le risque pour le film, même si le confinement prend fin avant, de bider dans les salles obscures. Comprenez-vous cette décision de report ? Auriez-vous préféré une sortie directe en VOD ?

