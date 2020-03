Playstation 5 : Sony confirme toujours une sortie pour fin 2020

Le coronavirus ne l’aura pas ! La Playstation 5 sortira bel et bien à la fin de l’année 2020, tient à rappeler Sony sur le site internet officiel de la console next gen. Les craintes étaient pourtant fondées, puisque le Covid-19 a un large impact depuis son émergence sur les usines de fabrication du monde entier. Ainsi, Apple par exemple a laissé sous-entendre il y a quelques semaines que son fameux iPhone 9, prévu en mars, verrait sa sortie décalée.

L’information est visible directement sur le Playstation Blog, qui a posté la présentation des caractéristiques techniques de la console effectuée la semaine dernière par Mark Cerny. On peut lire cette mise à jour : “Nous avons commencé à révéler plus de détails sur les composants techniques et matériels qui font de la PlayStation 5 une plate-forme aussi innovante et puissante – le SSD ultra haute vitesse, le système d’E/S personnalisé intégré, le GPU AMD personnalisé avec ray tracing et les performances impressionnantes de l’audio 3D. Avec ces fonctionnalités, la PS5 permet aux développeurs de maximiser leur créativité et de créer de vastes mondes et de nouvelles expériences de jeu dans les jeux qu’ils conçoivent.”

Mais dans le même temps, la date de sortie de la console, fixée sur le site à fin 2020, n’a toujours pas été modifiée ! Espérons donc que ça ne change pas d’ici les prochaines semaines. En tous cas, la crise semble se tasser en Chine…

