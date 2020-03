Nintendo fait retirer Mario du jeu PS4 Dreams

Kamoulox ! Si vous n’avez rien compris à la logique du titre, c’est normal. On vous la résume ci-après. Vous n’êtes pas sans savoir que le jeu Dreams est sorti sur PS4 il y a de ça quelques semaines déjà. Le titre nous permet de créer, grâce à un logiciel de création très poussé, diverses expériences vidéoludiques, à l’inspiration quasi-infinie. Ainsi, si l’on peut jouer à des jeux de courses, de shoot, d’exploration et d’aventure, certains niveaux reprennent allègrement ce qui se fait déjà sur le marché, dans le but de rendre hommage ou tout simplement de jouer avec un personnage peu habitué à la PS4.

Mais évidemment, la question du droit d’auteur s’impose dans un jeu d’un tel acabit. Jusqu’où peut-on s’inspirer sans plagier, et sans causer du tort à l’entreprise qui a créé l’oeuvre original ? Dernièrement, Mario, le fameux personnage de Nintendo, a été au centre de cette question.

Il a eu droit à de nombreuses adaptations sur Dreams. Ce qui n’a évidemment pas plu à Nintendo, qui n’hésite jamais à réclamer la suppression de titres faits par des fans. Le géant japonais a donc exigé que l’on retire le personnage de Mario, créé de toutes pièces, du jeu Dreams. Sony Europe a accepté la demande.

“Bonne et mauvaise nouvelle. Nous avons volé trop près du soleil les gars ! Une grande société de jeux vidéo dont je ne citerai pas le nom n’a évidemment pas lu mon mot “soyez cool” dans Dreams. Pas de soucis, j’ai un plan de secours. Pour le moment, les projets autour de Mario dans Dreams sont suspendus jusqu’à ce que je mette ce plan à exécution”, a déclaré le créateur du personnage Dreams.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn’t read my “be cool” note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3

— Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 20, 2020