La Playstation 5, une révolution selon les développeurs

Si beaucoup ont déploré un stream de “présentation” de la Playstation 5 lent et ennuyeux mercredi soir, la nouvelle machine de la marque japonaise Sony a, semble-t-il, particulièrement séduit les développeurs. Pour rappel, cette conférence était d’abord prévue pour être tenue lors de la Game Developers Conference, donc la présentation a apparemment réussi son objectif.

Kurt Margenau, codirecteur du The Last of Us Part II, a ainsi expliqué sur son compte Twitter que le SSD de la Playstation 5 est le plus grand bond en avant de toute sa carrière de développeur. “Les gens ne savent même pas à quel point ce bond en avant en termes de conception de jeux peut être grand, en particulier pour les studios first party qui n’ont pas à niveler par le bas leurs idées.”

De son côté, Andrea Pessino, directeur des nouvelles technologies chez Ready at Dawn (Until Dawn) explique que les joueurs aimeront davantage la PS5 à mesure que le temps passera. “En seulement un an (…) les gamers vont se sentir bête d’avoir à ce point débattu de l’importance des teraflops”, indique-t-il. Bref, si la puissance brute semble en effet être du côté de Microsoft, Sony peut encore tirer son épingle du jeu. A moins que ces deux développeurs se soient laissés corrompre par leur propriétaire direct…

Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about “teraflops” and other similarly misunderstood specs. — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

