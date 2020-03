Confinement : du contenu premium gratuit sur Jacquie et Michel, Pornhub & Dorcel

Ça y est, la France est en confinement. Le mot n’a jamais été prononcé par Emmanuel Macron lors de son allocution le 16 mars, mais a été confirmé par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner quelques heures plus tard. Autrement dit, cela signifie que vous allez devoir rester chez vous pendant au moins quinze jours, coûte que coûte. Certains craignent déjà l’ennui… Et ça, quelques grandes marques du porno l’ont compris.

Ainsi, plusieurs plateformes de SVOD, comme Marc Dorcel, Pornhub et Jacquie et Michel ont décidé d’offrir une grande partie de leurs contenus aux Français. “Votre sécurité, votre bien-être et votre plaisir constituent nos plus grandes priorités !” annonce Dorcel dans un communiqué. “Pour vous aider dans votre télétravail et votre #confinement, le groupe J&M a décidé de vous offrir plusieurs films sur ses diverses plateformes”, a continué l’entreprise dans un tweet. La marque offre également 5000 sex toys aux premiers venus.

Pornhub, de son côté, fait comme en Italie et offre aux résidents français son service premium pendant un mois. “Courage France”, a écrit la société dans un tweet. Ce sont donc des centaines de films pornographiques qui sont accessibles gratuitement pour tous ceux qui le voudront. Pour rappel, Canal + avait déjà annoncé hier soir rendre disponible ses chaînes sur toutes les box. Bref, le confinement, ça a parfois du bon !

🇫🇷 ALERTE – [FILMS GRATUITS] Pour vous aider dans votre télétravail et votre #confinement, le groupe J&M a décidé de vous offrir plusieurs films sur ses diverses plateformes. 🥰 Voilà le calendrier ! 🔥 ➡️ Pour les voir, il suffit de s’inscrire… et c’est gratuit ! #Covid_19 pic.twitter.com/AXiuVVQxgk — Jacquie et Michel (@JacquieMichelX) March 13, 2020

4 / 5 ( 1 vote )