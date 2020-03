Coronavirus : Canal + passe en clair sur toutes les box !

C’est sans doute LA (seule) bonne nouvelle de la journée ! Alors qu’Emmanuel Macron prendra la parole à 20h ce soir pour annoncer des mesures restrictives dans le but de lutter contre le coronavirus, le président de Canal + Maxime Saada vient d’annoncer sur son compte Twitter une très bonne nouvelle : la gratuité de Canal + sur toutes les box, ainsi qu’un accès illimité aux chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.

“Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous”, peut-on lire dans le tweet du boss de Canal +. C’est une vraie bonne nouvelle alors que la France s’attend à un confinement imminent qui réglementerait toute sortie de chez soi. Les services de streaming pourraient bien sortir gagnants de cette crise de coronavirus. Si les Français sont amenés à être confinés, le binge watching ne va pas s’arrêter !

Pour rappel, le coronavirus touche actuellement la France mais également une grande partie des pays du monde. Le virus, qui a déjà fait près de 6000 morts dans le monde, en seulement 2 mois, est un véritable défi sanitaire pour les autorités internationales. N’oubliez pas de vous laver le main le plus possible, d’éviter les déplacements inutiles, d’appeler le 15 en cas de symptômes graves et, surtout, d’éviter de faire la bise et de serrer des mains. Comme l’a si bien dit Maxime Saada, “prenez soin de vous !”.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

4 / 5 ( 1 vote )