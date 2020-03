“Grâce” au coronavirus, un pic d’affluence sur Steam et le Xbox Live

Décidément, le bonheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Un adage qui se vérifie alors que l’épidémie de coronavirus se propage à vitesse grand V dans le monde entier. Alors que les gens se confinent chez eux pour laisser mourir la maladie, plusieurs services et sites web profitent de ce nouveau mode de vie – temporaire, on l’espère.



En effet, les individus utilisent bien plus que d’habitude les services en ligne tels que Netflix, l’App Store, iTunes, Amazon, Steam et Xbox Live. La preuve avec ce tweet du patron de la branche Xbox de Microsoft, qui, dans un tweet, affirme les phrases suivantes : “C’est réconfortant de voir tous ces gens qui utilisent le jeu vidéo pour rester connecter aux autres. Jouer est un besoin humain essentiel. Je suis fier de faire partie d’une industrie qui offre de l’amusement. Prenez soin de vous”.

De son côté, Steam a listé des chiffres exceptionnels. En effet, le service de jeu vidéo, disponible sur PC et Mac, a connu un pic à plus de 20 millions d’utilisateurs connectés en simultané. C’est du jamais vu pour la plateforme ! Bref, vous l’aurez compris, jouez, encore et toujours. Et ce, malgré l’annonce récente que les opérateurs pourraient brider votre débit au profit du télétravail…

4 / 5 ( 1 vote )