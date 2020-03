Apple et Netflix suspendent le tournage de leurs séries

Le monde connaît une crise majeure. Le coronavirus est partout et la panique se propage aussi vite que lui. En raison de ce virus, les Etats se cloisonnent, les gens se cloîtrent et les commerces se ferment. Aucune entreprise n’y contrevient, et notamment Apple, Disney et Netflix, qui ont décidé de prendre la forte décision de suspendre le tournage de leurs séries.

Du côté d’Apple, des épisodes de la deuxième saison des séries The Morning Show, See, Servant, For All Mankind et Mythic Quest: Raven’s Banquet étaient déjà en train d’être tournés. De nouvelles séries, telles que Foundation et Lisey’s Story, l’étaient également. Le tournage de the Morning Show est suspendu de deux semaines. On ne sait pas la durée de la suspension des autres séries et programmes.

Netflix, quant à lui, a arrêté la production de ses programmes pendant deux semaines aux Etats-Unis et au Canada. En Europe, le service ne pourra pas non plus continuer en cas de confinement. Disney aussi a arrêté le tournage de 16 projets. Plusieurs chaînes de télévision américaines ont décidé de reporter la production de leurs séries. Par ailleurs, plusieurs films, tels que Mulan, Sans un bruit 2, Fast & Furious 9 et les Nouveaux Mutants sortiront plus tard que prévus.

