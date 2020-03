Coronavirus : comment bien nettoyer son smartphone

Le monde entier connaît actuellement une crise sans précédent : celle du coronavirus, à cause duquel la France a dû fermer la majorité de ses commerces il y a quelques heures. Pour freiner l’épidémie, les médecins, spécialistes et autorités recommandent de se laver régulièrement les mains, de garder une distance de minimum un mètre, d’éternuer et de tousser dans son coude, de ne pas s’embrasser, et d’éviter les sorties inutiles.

Le COVID-19 s’attrape principalement par contact direct avec les muqueuses, par le biais de postillons par exemple, ou par le biais des mains, qui entreraient en contact avec une surface ou personne infectée et que l’on porterait ensuite à la bouche, au nez, ou aux yeux. Sur une surface, le virus peut rester actif de plusieurs heures à plusieurs jours, en restreignant sa zone d’activité.

L’une de nos sources principales de bactéries est indéniablement nos smartphones. Il faut donc bien les nettoyer pour éviter d’être infecté. Pour les nettoyer correctement, il est déconseillé de les passer sous l’eau, comme l’explique Apple sur son site. Il faut également éviter d’utiliser des produits d’entretien ménagers, comme les lave-vitres, détergents, solvants et autres lotions à base d’alcool ou d’ammoniaque. Cela pourrait les endommager.

En revanche, il vaut mieux utiliser un chiffon en microfibre ou un tissu propre imbibé d’eau savonneuse. Enlevez aussi la coque de protection, nid à bactéries. Une lingette antiseptique est également possible. Du reste, n’oubliez pas de laver les tranches, le dos et les boutons de l’appareil.

