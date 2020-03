Android est le système d’exploitation avec le plus de failles

C’est à peine si la nouvelle est surprenante. Selon le National Institute of Standards and Technology, une agence du département du Commerce des Etats-Unis, Android arrive à la première place du classement qui récompense les systèmes d’exploitation ayant le plus de failles.

Le nombre de failles de sécurité qu’a connu Android en 2019 s’élève tout de même à 414. L’OS de Google est suivi par Debian Linux, avec 360 failles, puis Windows Server 2016, 357 failles, Windows 10, 357 failles, et Windows Server 2019, 351 failles. Pour autant, le nombre de failles chez Android baisse d’année en année, puisqu’on en dénombrait 843 en 2017 et 525 en 2016.

« Nous nous sommes engagés à faire preuve de transparence et à publier chaque mois des bulletins de sécurité sur les problèmes qui ont été résolus sur Android pour renforcer la sécurité de l’écosystème. Nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que mesurer le nombre de problèmes de sécurité corrigés dans un système d’exploitation est une indication de la sécurité de la plateforme. C’est en fait le résultat de l’ouverture de l’écosystème Android qui fonctionne comme prévu », a réagi Google suite au classement. Le géant californienne propose des mises à jour de sécurité chaque mois pour ses téléphones Pixel, mais les autres constructeurs les proposent peu aux autres utilisateurs d’Android.

