L’E3 officiellement annulé à cause du Coronavirus

La situation se complique dans le monde entier. Le Coronavirus a fait une nouvelle victime, une que l’on pensait pourtant inatteignable : l’E3 2020. Le salon mondial du jeu vidéo, qui se tient chaque année à Los Angeles aux Etats-Unis, vient d’être officiellement annulé en raison du Coronavirus. Les rumeurs se faisaient déjà insistantes la nuit dernière.

“Après une consultation attentive de nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin à Los Angeles”

Le salon avait déjà reçu un coup dur lorsque le constructeur de la PlayStation, Sony, avait annulé sa venue alors qu’il doit présenter sa PS5 pour la fin de l’année. De son côté, Microsoft a effectué une déclaration par la voix de Phil Spencer. “L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté et tous ceux qui aiment jouer via un événement digital Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir. “Les éditeurs devraient donc tenir différents streams pour annoncer leurs jeux.

