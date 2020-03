Mario Kart Tour : le mode multijoueur enfin disponible pour tous

Il s’est fait attendre, mais cette fois ci il est enfin là ! Sur iPhone, iPad et Android, il est désormais possible de jouer en multijoueur sur Mario Kart Tour. C’était jusqu’ici réservé aux uniques testeurs. Avec ce mode en ligne, vous pourrez affronter jusqu’à 7 joueurs. Peu importe s’ils sont dans votre liste d’amis ou non, s’ils sont proches de vous ou pas. Pour lancer le mode multijoueur, il suffit de cliquer sur le bouton Mulitjoueur à gauche du bouton Menu sur la page d’accueil.

Pour l’instant, trois modes seulement sont disponibles : les groupes privés qui se trouvent sous la section “Entre amis ou localement”, les courses standards et les courses dorées, qui sont réservées aux joueurs qui ont le pass or. Durant vos courses, il vous sera attribué un rang multijoueur qui augmentera ou diminuera à mesure que vous gagnez ou perdez des courses. Ainsi, vous combattrez des adversaires qui auront peu ou prou le même niveau.

Donc si vous voulez lancer des bananes ou des carapaces bleues sur des inconnus, rendez-vous dès aujourd’hui sur Mario Kart Tour ! En plus, Nintendo offre 30 rubis à tous les joueurs à l’occasion du lancement. A une condition : si les deux tweets ci-dessous combinent 30 000 retweets. Donc à vous de jouer !

#MarioKartTour multiplayer is here! Let’s celebrate with a retweet campaign. If this tweet and the corresponding one on the Japanese account reach a combined 30,000 RTs, all current players will be gifted 30 rubies and an in-game badge! Watch the video for more info. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 9, 2020