Google offre 3 mois de Stadia Pro gratuit à ceux qui ont un Chromecast

Décidément, Google ne sait plus quoi faire pour faire venir des clients sur son service de streaming de jeux vidéo Stadia ! La firme américaine a en effet décidé de proposer trois mois gratuits de son offre Stadia Pro à tous les utilisateurs ayant acheté un Chromecast. Qu’importe le modèle, ils sont tous éligibles ! Il suffit en effet d’attendre un mail sur l’adresse donnée pour configurer votre Chromecast. Il faut en revanche accepter de recevoir des e-mails promotionnels de la part de Google.

« Vous aimez streamer des films et des musiques ? Maintenant, commencez le jeu vidéo en streaming. Voici un pass Stadia Pro pour jouer gratuitement à des jeux AAA avec Stadia. Utilisez votre code pour commencer », indique Google dans son e-mail. Les titres gratuits font référence à ceux offerts tous les mois, comme Grid, SteamWorld Dig 2 et Steamworld Quest : Hand of Gilgamesh. Oui, c’est pas ouf.

Pour rappel, Google Stadia est proposé en deux offres différentes, à savoir Stadia Base qui est gratuite et permet de jouer en 1080p 60 images par secondes (il faut toutefois acheter ses jeux), et Stadia Pro coûtant 9,99 euros par mois et permettant de jouer en 4K 60 images par seconde. Pour l’instant, Stadia Base n’est toujours pas disponible, donc vous n’avez guère le choix. Bref, Google réussira-t-il à enfin attirer les joueurs ? Pas sûr, vu l’offre rachitique.

