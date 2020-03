App du jour : Kitchen Stories (iPhone & iPad – gratuit)

En mars, pour célébrer la journée internationale des femmes, l’App Store met en avant pendant une semaine des applications et des jeux façonnés par de talentueuses fondatrices, créatrices, développeuses et PDG.

Les meilleurs souvenirs sont souvent les plus savoureux. Pensez aux délicieux dîners de fin d’année, à vos goûters d’anniversaire lorsque vous étiez enfant ou à vos soirées pizza entre amis. Et bien Kitchen Stories pourrait bien changer vos habitudes en faisant de chaque jour un moment culinaire mémorable.

Et après vous avoir fait saliver avec des images appétissantes, l’app ne vous abandonne pas la faim au ventre. Elle vous guidera pas-à-pas pour vous aider à réaliser les merveilles dont votre palais rêvait.

Au-delà de ses superbes photos qui donnent faim, les vidéos explicatives de l’application peuvent transformer n’importe quel cuisinier du dimanche en véritable chef, et c’est là l’un des points forts de Kitchen Stories.

Cette app est une véritable mine de conseils, des plus simples aux plus complexes. Vous pourrez aussi bien apprendre à pocher un oeuf qu’à préparer correctement des crevettes. Vous pourrez aussi découvrir des astuces pour couper des légumes sans vous blesser ou pour créer des pétales de rose en sucre.

Avec le temps, vos talents culinaires vont s’étoffer, vous permettant de relever de nouveaux défis comme par exemple la réalisation de cette recette de sushi burger qui vous semblait infaisable au début… De quoi pimenter un peu la routine !

L’app Kitchen Stories vous accompagne même hors de votre cuisine : dès que vous aurez sélectionné votre prochaine recette, vous pourrez créer une liste de courses personnalisée et aller acheter les ingrédients manquants en étant sûr de ne rien oublier !

Voilà, vous avez tout ce qu’il faut pour faire des miracles en cuisine. Il ne vous reste plus qu’à mettre votre plus beau tablier, à ajouter 500 g de motivation et 350 ml de temps libre, et voilà. Bon appétit !

