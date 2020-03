Huawei ouvre sa première boutique en France… à 850m seulement d’un Apple Store !

Désormais, il n’y a plus que Samsung, Xiaomi et Apple dans la course. La marque chinoise Huawei, pourtant frappée par le coronavirus en Chine, a enfin ouvert son propre store en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme a bien choisi son emplacement ! A 850 mètres seulement de l’Apple Store du quartier de l’Opéra, à Paris, au 9 boulevard des Capucines.

Huawei décrit cette toute nouvelle boutique comme un “flagship store”, autrement dit comme un magasin porte-étendard, très grand, très spacieux, pour prouver à quiconque que Huawei est digne d’intérêt. D’où, également, le gros paquet de produits disponibles à l’achat, entreposés un peu partout dans les 850 mètres carrés de la boutique. Cette boutique Huawei est le cinquième magasin de la firme en Europe, après ceux de Madrid, Barcelone, milan et Varsovie. Pour s’offrir la boutique, Huawei a déboursé pas moins de 15 millions d’euros sur cinq ans.

Nous continuons bien sûr d’être distribués dans les boutiques des opérateurs télécoms. Ce flagship store, c’est un petit pas dans notre stratégie de distribution, mais c’est un énorme pas pour l’expérience utilisateur », a expliqué aux Échos Walter Ji, PDG Europe chez Huawei Consumer. « L’idée n’est pas tant de vendre nos produits, que de créer de l’engagement ».

