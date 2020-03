App du jour : Dark Noise (iPhone & iPad – 4,49€)

Que vous soyez en quête de concentration, de productivité ou de relaxation, choisir le bon paysage sonore peut faire toute la différence. Dark Noise propose une collection de plus de 30 bruits ambiants conçus pour vous aider à vous concentrer au maximum ou, à l’inverse, à vous détendre complètement et à vous endormir.$

Ces sons sont classés par catégories : par exemple, dans la section Water, vous trouverez différents bruits de pluie et de vagues, tandis que la section Urban recrée le ronron d’une cabine d’avion ou du moteur d’une tondeuse à gazon. L’app est également dotée d’une option de bruit blanc, pratique lorsque vous ne savez pas quel paysage sonore choisir. Vous pouvez également opter pour des sons très particuliers comme… les ronflements.

Parce que Dark Noise s’intègre parfaitement à iOS, l’app offre une grande souplesse d’utilisation. Pensez à faire appel aux raccourcis Siri pour lancer un bruit d’ambiance. Vous pouvez également personnaliser le thème et les icônes de votre page d’accueil. Petit plus : réglez le chronomètre de l’app pour synchroniser les sons et les éteindre peu de temps avant votre réveil.

Dark Noise vous accompagne à chaque instant en toute simplicité.

4 / 5 ( 1 vote )