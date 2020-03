App Store vs Setapp : quelle plateforme pour télécharger vos applications ?

Qui ne connaît pas l’App Store de la marque Apple ? Puisque nativement installée sur tous les ordinateurs Mac de la firme à la pomme, cette plate-forme de téléchargement d’applications a sans surprise monopolisé le marché. Et pourtant, il existe une alternative qui mérite d’être connue par les utilisateurs de Macbook, voire même privilégiée : Setapp.

Qu’est-ce que Setapp ?

Développée par MacPaw, derrière les applications CleanMyMac et Gemini, Setapp révolutionne ce que l’App Store pour Mac a inventé. Au lieu de proposer des applications payantes à l’unité, Setapp en met à disposition plus de 170 en échange d’une souscription facturée 9,99 $ par mois.

Setapp vs App Store

Dans la guerre que se livre l’App Store et Setapp pour dominer le marché, deux philosophies distinctes s’affrontent.

Prix et nombre d’applications

L’App Store tente d’attirer à lui le plus d’applications et d’éditeurs possible, en permettant à ces derniers de fixer le prix de leurs créations. Puisque Apple prend une commission sur chacune des transactions effectuées sur son store Mac, les prix des applications les plus populaires peuvent vite s’avérer très chers.

Setapp, de son côté, s’avère plus “sain”. La plate-forme a pour souhait de proposer à ses utilisateurs les meilleures applications de leur domaine, pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Et c’est véritablement une bonne idée, car les utilisateurs n’ont pas non plus besoin de comparer chaque application présente dans le store, au risque de faire le mauvais choix et d’acquérir une arnaque. Non, parce que Setapp se porte également garant de la qualité des applications proposées. Quoiqu’il arrive, vous y trouverez celle qu’il vous faut.

Autre point fort de Setapp, c’est que vous n’aurez pas de coûts supplémentaires liés à l’installation de mises à jour ou d’améliorations. Tout est déjà inclus dans les frais de souscription mensuels. Et, contrairement aux applications de l’App Store, les logiciels de Setapp ne comporteront AUCUNE publicité ou bannière difficilement supportables à la vue.

Là où le bât peut blesser cependant, c’est sur le nombre d’applications de Setapp. Uniquement un peu plus de 170, contrairement à l’App Store où il existe des milliers d’apps. Mais là encore, la question qui se pose est la suivante : avez-vous réellement besoin d’une quinzaine d’applications de l’App Store qui font la même chose quand une seule et unique app de Setapp permet de faire le même travail ?

Qualité des applications

Comme dit précédemment, il existe des milliers d’apps sur l’App Store, mais elle ne sont pas toutes forcément qualitatives. La preuve avec ces très nombreux logiciels gratuits, souvent développés par des amateurs et blindés de publicités agaçantes. Sur Setapp, les applications sont moins nombreuses, jamais gratuites de par le coût de la souscription, mais toujours utiles. On peut par exemple compter sur l’app CleanMyMac X, qui libère de l’espace disque pour accélérer votre ordinateur Mac ; Boom 3D, qui booste la sortie audio de votre Mac ; Get Backup Pro, qui sauvegarde vos données ; Flume, pour importer des fichiers directement sur Instagram ; et XMind, pour créer des cartes heuristiques particulièrement impressionnantes.

Oui, il est sûrement possible de trouver ce genre d’applications sur l’App Store, mais à un prix bien plus cher ou avec des publicités intrusives. Encore une fois, avec Setapp, c’est 9,99$ par mois, une qualité assurée, et basta. N’oublions pas également que les équipes d’Apple sont souvent débordées pour vérifier chacune des mises à jour proposées par les développeurs d’application. Le déploiement d’une MAJ peut prendre des mois ! Avec Setapp, c’est bien plus rapide.

Qui gagne le duel ?

Si l’App Store reste dominant sur le marché, Setapp s’impose comme une alternative à ne pas manquer. Les applications de Setapp sont moins nombreuses mais toutes utiles, disposent d’un prix abordable à 9,99$ par mois, de mises à jour plus nombreuses et sont plus rapides, sans aucune publicité ! Et pour ceux qui ne veulent tout de même pas se passer de l’App Store, il faut savoir qu’aucune des deux plateformes n’est exclusive : il sera toujours possible d’utiliser les deux en même temps.

