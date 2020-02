Même LinkedIn se met aux stories !

Décidément, pas un seul réseau social ne sera passé à côté du pillage de Snapchat. Facebook, Instagram, Youtube et même WhatsApp… Ils y passent tous ! La messagerie éphémère, qui s’était distinguée de ses concurrents par son format de stories, est justement en chute libre à cause de ces “inspirations” plus ou moins assumées. Et désormais, c’est au tour de LinkedIn de se mettre aux stories. Le réseau social pour les professionnels a en effet annoncé avoir débuté une phase de test en interne, qui s’étendra aux utilisateurs dans les prochains mois.

LinkedIn veut ainsi transposer la pause-café dans le numérique. On s’imagine déjà les phrases inspirantes des patrons de start-up voulant motiver ses employés à travailler toujours plus. Puis surtout, LinkedIn veut parler à une génération qui a grandi avec les stories.

« Ils sont plus à l’aise pour entamer des conversations dans un format éphémère en plein écran que pour poster des messages et préfèrent partager un contenu qui vit comme un moment dans le temps plutôt que comme un élément dans le fil d’actualité », explique LinkedIn. Bref, si vous voulez remplacer Snapchat par LinkedIn, c’est le moment ou jamais. Faites attention au contenu que vous partagez par contre, sous peine de voir votre boss tomber dessus.

