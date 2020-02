Coronavirus : les actions Apple passent en dessous des 300 dollars

Décidément, on n’a pas fini d’entendre parler de ce maudit Coronavirus ! Après avoir poussé à l’annulation pure et simple du Mobile World Congress 2020 de Barcelone, le Covid-19 frappe directement Apple en ce vendredi. L’action AAPL vient en effet de décrocher depuis quelques heures et a pour l’instant perdu 9 dollars en une seule journée de cotation, soit une baisse de 3,29%.

AAPL est désormais à 283,02 dollars, en dessous des 324 dollars de la semaine dernière. Et quand on voit que le Coronavirus n’est pas prêt de se tasser, on s’attend à bien pire… L’avertissement d’Apple donné le 2 janvier, qui stipulait que les résultats financiers seraient moindre qu’espéré, n’avait pas suscité autant de panique qu’aujourd’hui : l’action était restée stable. L’action était également restée stable au tout début de l’épidémie, puisque les experts ne s’attendaient pas à la persévérance du virus.

Bien sûr, le géant californien n’est pas le seul à subir les conséquences de ce Coronavirus : Microsoft aussi a subi un dévissage de son action (-3,92%). Sony a également annulé sa présence aux principaux salons de technologie, Facebook également. Bref, comme on le disait en début d’article, on n’a pas fini d’entendre parler de ce maudit Coronavirus…

