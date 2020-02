Les ventes de PC vont baisser en 2020 à cause du Coronavirus

Le Coronavirus continue de frapper le monde et de se propager en Chine, mais aussi en Italie. Le virus a contraint de nombreuses usines à fermer ou du moins à limiter leur production. Ce qui va forcément impacter les ventes de matériels high-tech… Selon le cabinet Canalys, spécialisé dans les chiffres de ventes, les ventes d’ordinateurs vont fortement reculer en 2020 à cause de la production perturbée.

Les ventes mondiales pourraient alors reculer de 3,4% en 2020 par rapport à 2019, toujours selon Canalys. La baisse serait entre 10,1% et 20,6% au premier trimestre de l’année, et entre 8,9 et 23,4% au deuxième trimestre. Une petite amélioration serait également à noter au second semestre grâce aux fêtes de fin d’année, mais ne redresserait pas la barre de l’industrie.

Les clients hors de Chine seront également touchés par une pénurie de composants, ce qui entraînerait une hausse des prix. 362 millions d’ordinateurs seraient expédiés en 2020 contre 396 millions d’unités en 2019, soit une baisse de 8,5%. Enfin, il faudrait attendre 2021 pour voir une hausse des ventes. C’est ce qu’on appelle une forte désillusion pour le marché PC. Le Coronavirus risque donc de faire énormément de dégâts sur l’économie mondiale, comme sur celle des opérateurs qui souffrent actuellement d’un manque de voyageurs dans le monde.

