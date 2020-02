Le Mate Xs, nouveau smartphone pliable de Huawei à 2499 euros

C’est ce qu’on appelle un smartphone premium. L’entreprise chinoise Huawei, qui ne semble pas craindre le Coronavirus et donc le manque de production, vient d’annoncer son tout nouveau smartphone pliable : le Mate Xs. Il devait initialement être annoncé lors du Mobile World Congress de Barcelone, mais le géant a préféré annuler sa venue et privilégier une annonce en direct via un stream sur Youtube.

Autant percer l’abcès dès maintenant : le Mate Xs coûtera cher, très cher ! 2500 euros, soit 1000 euros de plus que le Galaxy Z Flip de Samsung. Pour ce prix là, Huawei vous offre dans sa mansuétude un écran OLED de 8 pouces une fois déplié, avec une définition de 2 480 x 2 200 pixels, un processeur Kirin 990, 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage, trois appareils photo (un grand angle de 40 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels), un capteur d’empreintes sur la tranche, une batterie de 4500 mAh, un port USB C et la 5G.

Bref, tout ce qu’il faut, mais à ce prix là, ce n’est pas trop demandé. La Mate Xs tournera sous Android 10 avec la surcourche EMUI 10. Il n’embarquera pas les services de Google en raison d’un embargo américain. Et enfin, le Mate Xs sortira en France contrairement au Mate X qui était réservé à la Chine.

4 / 5 ( 1 vote )