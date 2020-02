25% de la population mondiale seulement aurait accès à la 5G d’ici 2030

Si nous autres Français nous plaignons de l’arrivée tardive de la 5G sur notre territoire, nous devrions plutôt admettre que nous sommes plutôt chanceux. Un dernier rapport réalisé par le cabinet de conseil McKinsey indique en effet que la 5G sans fil ne devrait être accessible qu’à seulement un quart de la population mondiale, et ce, d’ici 2030. Autrement dit, seuls deux milliards de personnes pourrait en profiter.

Le cabinet McKinsey estime en outre le coût total des installation permettant l’accès à la 5G entre 700 et 900 milliards de dollars. Parmi les régions qui y auraient accès à coup sûr, l’Europe, les Etats-Unis et la Chine. Pour rappel, la 5G a pour ambition de révolutionner la connexion sans fil, avec des temps de chargement encore plus bas qu’avec la 4G. Mais de peu : il y aurait en effet plus de différences entre la 3G et la 4G qu’entre la 4G et la 5G.

Parmi les industries qui en profiteraient réellement, la mobilité, la santé, l’industrie et la vente, qui représentent 30% du PIB mondial. Du reste, la 4G semble largement suffire. Avec la 5G, le PIB mondial pourrait passer de 1,2 à 2 billions de dollars d’ici 2030. A voir cependant comme ce réseau se développera-t-il, alors que la 5G est sujet de tensions entre la Chine et les Etats-Unis notamment.

4 / 5 ( 1 vote )