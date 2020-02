Bethesda retire ses jeux de GeForce Now

GeForce Now s’annonçait pourtant bien, au moment de son annonce puis de sa sortie. Le service de jeux vidéo en streaming du fabricant de cartes graphiques Nvidia promettait en effet de nombreux jeux sur son catalogue, et un prix plutôt abordable. Contrairement à Stadia, la communauté gamer croyait en cette nouvelle plate-forme prometteuse. Mais visiblement, certains gros éditeurs ont décidé de la bouder.

La semaine dernière, c’est Activision – Blizzard, derrière Call of Duty ou Warcraft, qui a décidé de retirer ses jeux. C’est aujourd’hui au tour de Bethesda, éditeur de The Elder Scrolls ou Doom notamment qui a pris cette décision. « Veuillez noter que la plupart des titres de Bethesda Softworks seront retirés du service GeForce Now dès aujourd’hui. Wolfenstein : Youngblood restera pour tous les membres. Les membres fondateurs peuvent continuer à vivre l’expérience du jeu avec le ray tracing activé », indique Nvidia sur ses forums.

En cause ? Un accord qui n’a pas été étendu, apparemment. Nvidia n’avait pas le droit de proposer les jeux d’Activision-Blizzard après la phase de bêta de GeForce, et l’accord n’avait pas été renouvelé. Ce serait la même affaire pour Bethesda. C’est fort dommage, car GeForce Now permet de jouer en streaming à des titres déjà achetés auparavant par les joueurs. On peut en effet rattacher le service à son compte Steam.

4 / 5 ( 1 vote )