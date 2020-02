Pourquoi acheter un smartphone reconditionné ?

Les iPhone d’Apple sont parmi les meilleurs smartphones du marché. Ils ont une longue durée de vie lorsqu’ils sont correctement entretenus, mais ils sont également très chers.

Quand Apple lance une nouvelle gamme d’iPhone, nombreux sont ceux qui se mettent à niveau et se débarrassent de leurs anciens smartphones de la marque. Une aubaine pour le marché des mobiles reconditionnés !

Vous pouvez bien sûr acheter directement votre téléphone à la pomme auprès d’une autre personne, mais il est moins risqué d’acheter un appareil remis à neuf avec une garantie. De cette façon, si quelque chose ne va pas, vous avez une chance d’obtenir un remplacement ou un remboursement.

Qu’est-ce qu’un iPhone reconditionné ?

Parce que le terme “reconditionné” recouvre de nombreux scénarios différents, il est important de prendre votre temps et de comprendre ce que vous achetez. Un iPhone reconditionné est un iPhone que le fabricant ou un commerçant a testé et réparé si nécessaire. Il est accompagné d’une garantie, mais il peut être vendu sans son emballage ou ses accessoires d’origine, et présenter des signes de dommages cosmétiques.

Certains iPhone remis à neuf ont été retournés par leurs propriétaires en raison d’une erreur ou simplement parce qu’ils ont décidé qu’ils n’en voulaient plus. D’autres ont été utilisés puis vendus, peut-être pour un modèle plus récent.

Pour aider les acheteurs à comprendre la différence, un système de classement est souvent utilisé. Les significations précises peuvent différer d’un fabricant à l’autre ou d’un opérateur à l’autre, alors lisez attentivement les listes. Voici quelques définitions que vous pouvez trouver :

Grade A – État presque neuf

Grade B – Dommages esthétiques mineurs, tels que de légères rayures ou de petits chocs.

Grade C – Apparence usée, avec des signes d’usure clairs

Où acheter un iPhone reconditionné ?

Vous pouvez trouver des offres sur les iPhone remis à neuf chez une grande variété de boutiques en ligne, et bénéficier de réductions supplémentaires intéressantes via des bons plans MisterGoodDeals, par exemple. Il existe également de nombreux services en ligne qui achètent des iPhones d’occasion et les remettent à neuf pour les revendre. Vous pouvez aussi acheter des iPhone remis à neuf directement auprès d’Apple.

iPhone reconditionné : quel est le meilleur moment pour acheter ?

La plupart des gens vendent leurs anciens iPhone lorsqu’Apple sort ses nouveaux modèles, et c’est au mois de septembre chaque année. Vous trouverez donc probablement les meilleures offres entre août et octobre. Beaucoup de facteurs différents ont un impact sur les prix, qui fluctuent quotidiennement, il est donc conseillé de comparer les tarifs plusieurs fois afin de trouver la meilleure offre.

iPhone remis à neuf : attention à la garantie !

Choisir le bon iPhone, c’est plus qu’être satisfait du prix et des conditions : vous devez vérifier les détails relatifs à la garantie. Si votre iPhone reconditionné présente un défaut, une bonne garantie vous permet de procéder à un remplacement ou un remboursement. Recherchez une garantie minimale de 12 mois, assurez-vous de comprendre ce qui est couvert exactement et vérifiez qui est responsable en cas de problème.

Gardez à l’esprit que lorsque vous retournez l’iPhone pour un remplacement ou un remboursement, il est probablement de votre responsabilité de payer les frais de port. Vous devez également de consulter les avis sur le service que vous allez utiliser. Vous y découvrirez comment les expériences des autres ont été vécues et à quel type de service client vous pouvez vous attendre.

Maintenant que vous savez comment acheter un iPhone reconditionné, à vous les bonnes affaires !

