Coronavirus : les ventes de smartphones au plus bas depuis 5 ans

Le Coronavirus, qui frappe particulièrement la Chine depuis le mois de décembre, pourrait bien avoir de très sales répercussions sur le marché mobile international. C’est du moins ce qu’annonce un rapport de Trendforce, spécialisé dans les données économiques liées au smartphone. Le marché mobile devrait en effet être fortement impacté au niveau des ventes lors du premier semestre de 2020, au point même de s’abaisser au niveau de l’année 2015.

Apple sera donc forcément impacté par ces chiffres de ventes en chute libre, mais Huawei devrait l’être encore plus à cause d’une baisse de ses ventes dès le dernier trimestre de 2019. Trendforce indique également que la production de smartphones devraient chuter d’environ 12% sur ce trimestre, puisque de nombreuses usines et salariés ne sont toujours pas au travail. La baisse devrait être pire encore si la crise demeure au fil des mois.

Le seul constructeur qui devrait être relativement épargné devrait être le géant sud-coréen Samsung, qui a délocalisé la moitié de sa production de smartphones au Vietnam. Le pays étant épargné par le Coronavirus, ceci explique cela… Toujours est-il que Samsung reste dépendant de la Chine pour certains composants, et si la crise persiste, le géant pourrait être impacté comme les autres…

