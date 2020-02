Youtube a versé trois milliards de dollars à l’industrie musicale en 2019

Youtube fait son business sur les vidéastes amateurs mais également sur l’industrie musicale. Si le géant du streaming Spotify s’est érigé comme maître absolu, les internautes sont encore extrêmement nombreux à visionner les clips et écouter les titres sur Youtube. Le géant de Google rémunère donc les maisons de disques pour que les artistes reçoivent des revenus.

En 2019, le montant de ces rémunérations a atteint plus de 3 milliards de dollars ! Une annonce faite par la patronne de Youtube Susan Wojcicki : « YouTube offre un double moteur de revenus avec la publicité et les abonnés. L’année dernière, plus de 3 milliards de dollars ont été versés à l’industrie musicale grâce à la publicité et aux abonnements », a-t-elle affirmé. Elle ajoute également que Youtube s’associe avec des artistes « pour soutenir et amplifier leur travail à chaque étape de leur carrière ».

Pour rappel, Alphabet, la maison-mère de la firme américaine Google et donc de Youtube, a engrangé 15,15 milliards de dollars en 2019, dont 4,72 milliards de dollars au dernier trimestre. Youtube a fêté ses 15 ans le 14 février, et prévoit d’approfondir le partenariat avec l’industrie musicale en 2020. Continuez-vous d’écouter de la musique sur Youtube ou êtes-vous passé sur des applications de streaming musical telles que Spotify ou Deezer ?

