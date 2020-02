Brevet : Plans sera-t-il disponible hors-ligne ?

Pourra-t-on bientôt utiliser l’application Plans d’Apple sans aucune connexion Internet ? C’est en tous cas ce à quoi la marque à la pomme semble réfléchir, selon un brevet découvert il y a quelques heures à peine, mais déposé en octobre dernier. Dans ce dépôt de brevet, la firme californienne indique que l’utilisateur aurait la possibilité de télécharger une partie de la carte pour y accéder sans un accès à Internet.

Bon, évidemment, il faudra Internet pour pouvoir la télécharger et ainsi obtenir l’ensemble des données cartographiques, à savoir le relief, les images de cartes, les points d’intérêt, etc. Si, pour l’instant, l’idée n’en est qu’au stade de brevet, le projet pourrait être très utile pour tous les utilisateurs de smartphones à la pomme. Le téléchargement de cartes hors ligne pourrait être rendu possible avec iOS 14.

Pour rappel, Google le propose déjà depuis quelques années sur son application Google Maps. Et c’est diablement pratique pour les gens qui voyagent beaucoup. D’autres applications tierces le permettent tels que Maps.me par exemple. Mais avec les améliorations de Plans qui sont en train d’être déployées, ce pourrait être une vraie révolution pour la marque à la pomme. A voir donc si le projet abouti, car brevet oblige, on n’est pas certain de son arrivée.

