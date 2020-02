Caviar Cyberphone : quand l’iPhone 11 Pro rencontre le Cybertruck de Tesla

Vous vous rappelez du Cybertruck de la marque Tesla ? Mais si, remémorez-vous cette scène incroyable, où le multi-milliardaire Elon Musk, qui présentait sa nouvelle voiture (ou tank), voulait prouver sa solidité sans faille ? Il avait alors convoqué un homme sur scène pour qu’il projette une boule de pétanque de toutes ses forces sur la vitre du véhicule. La présentation ne s’était pas passée comme prévue, et le verre s’était brisé en 1000 morceaux…

Malgré le bad buzz, Elon Musk voulait absolument capitaliser sur son Cybertruck, et a continué de l’exhiber encore et encore. Ce qui a donné des idées à la marque Caviar, l’accessoiriste russe qui customise des iPhone pour les rendre toujours plus chers. Caviar avait vendu sur son site un iPhone serti de diamants et d’or, coûtant la bagatelle de plusieurs dizaine de milliers de dollars.

Cette fois ci, Caviar a décidé de s’inspirer du Cybertruck en proposant le Cyberphone. Le Cyberphone est en effet un iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max couvert d’une coque pliable en titane, et dont le look est évidemment similaire au Cybertruck. La coque a l’air quasiment indestructible et l’écran sera protégé par une façade articulée en titane. Le prix d’achat démarre à 6000 dollars. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, les exemplaires sont limités au nombre de 99. En espérant qu’il ne connaissent pas le même destin que le Cybertruck…

