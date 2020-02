Achat sur Internet : les Français ont dépensé 100 milliards d’euros en un an !

C’est un record historique. Les Français ont dépensé pas moins de 100 milliards d’euros sur Internet pour acheter des produits en 2019. C’est un cap qui vient d’être franchi et qui n’avait jamais été atteint auparavant. Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), qui annonce le chiffre, cela représente une hausse de 11% en seulement un an.

« Le total des ventes sur Internet en France s’élève en 2019 à 103,4 milliards d’euros (…) Malgré un fléchissement de la croissance observé au dernier trimestre, la hausse du chiffre d’affaires a atteint 11,6% par rapport à 2018 », explique la fédération. En 10 ans, les ventes de services sur Internet ont été multipliées par quatre ! Des chiffres incroyables qui s’expliquent par la facilité d’achat sur le web.

En 2019, plus de 1,7 milliard de transactions ont été enregistrées par les sites de e-commerce, ce qui représente une hausse annuelle de 15,7%. Pour autant, les paniers sont de moins en moins onéreux, puisque leurs prix moyens sont passés sous la barre des 60 euros, « ce qui constitue le niveau le plus bas jamais observé » indique la Fevad. Enfin, plus de la moitié des ventes sur Internet sont réalisées par des grandes entreprises qui ont des enseignes physiques, tels que la Fnac. Pour l’année 2020, la Fevad s’attend à un chiffre d’affaires de 115 milliards d’euros. A ce rythme là, il faudrait moins de 10 ans pour atteindre les 200 milliards.

