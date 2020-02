L’Apple Card se dégrade en seulement quelques mois d’utilisation

Mauvaise nouvelle pour la marque à la pomme. Sa carte bancaire, l’Apple Card, sortie il y a quelques mois aux Etats-Unis notamment, ne semble pas très solide, comme l’indique le très bien informé Marques Brownlee. Ce dernier, toujours renseigné sur l’actualité de la firme californienne, utilise très régulièrement cette carte de crédit qui permet le cashback lors de certains achats. Autrement dit, cela signifie que chaque transaction permet de récupérer un petit pourcentage des sommes dépensées.

Le Youtubeur aux 10 millions d’abonnés, connu sous le pseudo MKBHD, indique donc sur Twitter que son Apple Card est déjà particulièrement abimée au bout de six mois seulement d’utilisation. Il précise qu’il fait essentiellement glisser sa carte pour payer, et n’utilise pas vraiment le sans contact. La cause ? Les Etats-Unis n’ont pas encore énormément de terminaux qui scannent les puces.

Son Apple Card est rayée et particulièrement abimée. Le Youtubeur ajoute qu’il va prochainement faire une demande pour disposer d’une nouvelle Apple Card. En espérant que la marque à la pomme la lui accorde. En France, l’Apple Card n’est pas encore commercialisée et elle risque même de ne jamais l’être : c’est une carte de crédit, et non de débit comme la plupart de nos cartes bleues dans l’hexagone.

Apple Card, 6 months of swipes later — Marques Brownlee (@MKBHD) January 31, 2020

