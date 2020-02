Voici les 117 nouveaux Emojis prévus sur iOS cette année

Qui dit nouvelle année dit forcément nouveautés tech en tout genre. Et comme chaque année, les émojis n’échapperont pas à la règle puisque Emojipedia a dévoilé la fournée 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils seront nombreux puisque ce sont 117 nouveaux smileys qui sont prévus en 2020. Évidemment, parmi ces 117 émojis, on retrouve beaucoup de variations d’une seule et même figure, mais le résultat est là.

Ces nouveaux émojis sont de différentes catégories, avec comme d’habitude des options inclusives qui ont pour objectif de représenter absolument tout le monde en matière de genre et de couleur de peau notamment. On retrouve également de nouveaux animaux, comme un chat noir, un ours polaire, un mammouth, un castor, un bison, une mouche, un ver de terre, un dodo et un cafard. Niveau nourriture, on peut désormais poster des poivrons, de la fondue savoyarde et des Bubble Tea. Des parties du corps tels que le coeur ou les poumons seront également disponibles, mais aussi le drapeau et le symbole transgenre.

On s’attend donc désormais à une disponibilité avec iOS 14, lors du deuxième semestre 2020, suivant ce que fait d’habitude la marque à la pomme. Des nouveaux émojis semblables devraient également être disponibles sur Android, sur Facebook WhatsApp, Twitter, etc.

