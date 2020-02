Plans : les nouvelles cartes européennes d’Apple débarquent bientôt

La firme californienne Apple a décidé d’actualiser ses cartes européennes de l’application Plans, qui apparaîtront d’ici quelques mois au maximum, a-t-elle annoncé dans la rubrique Newsroom de son site Internet. Pour rappel, l’ensemble des Etats-Unis ont déjà reçu ces nouvelles cartes qui sont bien plus détaillées, et surtout totalement en relief.

« L’achèvement des nouvelles cartes aux États-Unis et la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que Look Around et Collections sont des étapes importantes pour concrétiser cette vision. Nous sommes impatients de faire connaître ces nouvelles cartes au reste du monde, en commençant par l’Europe plus tard cette année », a déclaré Eddy Cue, le vice-président d’Apple en charge des services. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Look Around est le pendant de Google Street View dans l’application Plans (Maps en anglais).

Pour l’instant, on en sait pas beaucoup plus sur la qualité des nouvelles cartes, ni leur date de sortie exacte et encore moins quels seront les premiers pays à être servis. Mais la France étant un grand pays, il est très probable que nous fassions partie de la première vague. Apple compte donc s’appuyer sur sa propre base de données pour fournir des données toujours plus précises. Ici, on a hâte de les obtenir.