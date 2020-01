L’Inde est devenue le second marché du smartphone

On arrête plus l’Inde ! Le pays aux 1,4 milliard d’habitants (!) vient en effet de surpasser les Etats-Unis en termes de ventes de smartphones, devenant ainsi le second marché au monde. C’est une étude du cabinet d’analyses Counterpoint Research qui annonce la nouvelle. Si les Etats-Unis ont perdu deux places sur les dix dernières années dans ce classement, l’Inde vient de prendre la seconde place aux 158 millions de smartphones écoulés durant l’année 2019. Soit une croissance de 7% en seulement un an.

Il faut aussi dire que les Etats-Unis ne compte “que” 400 millions d’habitants, donc ça fait forcément moins de consommateurs de smartphones par rapport aux 1,4 milliard d’Indiens. L’accroissement du niveau de vie, avec l’émergence d’une classe moyenne renouvelée, explique également cette hausse.

Au niveau des fabricants désormais, Xiaomi domine largement le marché indien avec 28% de parts de marché, grâce aux ventes des modèles de Pocophone F1 et Redmi. Juste derrière, on peut voir la présence des constructeurs Vivo avec 16% des ventes, Samsung avec 14% des ventes, Realme avec 10% des ventes et enfin, Oppo. Huawei n’est même pas présent, à cause de son manque de modèles pas chers. Bref, l’Inde, un marché du smartphone à ne plus négliger au vu des ventes monstres dans ce pays !

