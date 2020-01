L’iPhone 12 pourrait être disponible en bleu marine

L’année vient tout juste de débuter, et pourtant le prochain iPhone d’Apple est déjà dans toutes les têtes. Quelles seront ses caractéristiques ? Y aura-t-il bel et bien cinq modèles différents disponibles au lancement ? Et surtout, quelles seront les innovations majeures, s’il y en a ? Les rumeurs sont en tout cas nombreuses et la dernière qui fait date concerne la couleur du nouveau smartphone à la pomme.

Selon Max Winebach, éminent membre du site XDA Developers et toujours bien renseigné sur l’actualité de la firme californienne, Apple proposerait non plus le coloris vert nuit, apparu avec les derniers iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais un sublime bleu marine. La chaîne Youtube EverythingApplePro a d’ailleurs profité de cette rumeur insistante pour en faire un concept détonnant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le futur téléphone est absolument magnifique.

On a déjà vu Apple abandonner un coloris d’une année à l’autre, avec l’iPhone 8 par exemple qui ne proposait pas la couleur or rose de l’iPhone 7, ou avec le coloris or entre l’iPhone 10. Pour l’instant, les rumeurs restent légères, mais il est certain que cette couleur fera un tabac, grâce à son côté sobre. Seriez-vous intéressés par une telle couleur ?

