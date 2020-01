Facebook abandonne les pubs dans WhatsApp

S’il y a bien une arlésienne dans l’univers des réseaux sociaux, c’est l’incorporation des publicités dans la messagerie instantanée WhatsApp. Facebook, actuel propriétaire de l’application utilisée par plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, avait en effet prévu “l’innovation” depuis de longues années. C’est désormais chose révolue, comme l’indique le célèbre journal américain Wall Street Journal.

Le terrain avait pourtant bel et bien été préparé avec l’intégration dans les lignes de code de l’application d’un système de publicité. Pour autant, Facebook a toujours prévu de gagner un peu d’argent grâce à la publicité en l’intégrant dans la fonction “Status”, qui est plus ou moins la même chose que le système de story d’Instagram et de l’application-mère. Une photo ou une vidéo peut s’y poster et s’efface automatiquement au bout de 24 heures. La publicité dans ce cadre là et uniquement dans ce cadre devrait faire son apparition d’ici les cinq mois à venir.

Pour rappel, le cofondateur de WhatsApp, Jan Koum, avait quitté l’entreprise en 2018, notamment pour cette histoire de publicité dans l’application. A-t-il eu raison ou a-t-il eu tort de quitter son bébé ? Dans tous les cas, il est certain que la somme qu’il a touché pour céder son logiciel a dû être conséquente…

4 / 5 ( 1 vote )