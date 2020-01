Apple abandonnerait le port Lightning avec l’iPhone 13

L’iPhone 11 est sorti il y a quelques mois et l’iPhone 12 et ses variantes sortiront en cette fin d’année 2020. Et pourtant, l’iPhone 13 est déjà au coeur de nombreuses rumeurs ! Les analystes de la société Barclays ont en effet publié un nouveau rapport pour les investisseurs. Un rapport qui confirme ce que pensait déjà Ming-Chi Kuo, un analyste toujours dans le vrai, à propos de l’iPhone 12 mais aussi à propos de l’iPhone 13.

Selon les analystes, l’iPhone 12 intègrerait un Face ID amélioré avec une identification plus rapide et un plus grand angle de détection. Apple ajouterait également un nouveau capteur 3D ou temps de vol à l’arrière de l’iPhone 12, pour faciliter la réalité augmentée notamment. Les analystes de Barclays s’attendent également à ce que certains modèles d’iPhone 12 Pro embarquent pas moins de 6 Go de RAM, contrairement aux 4 Go de RAM sur l’iPhone 11 Pro.

Mais surtout, les experts affirment également que la marque californienne à la pomme pourrait totalement abandonner le port Lightning à partir de 2021, soit pour l’iPhone 13 ! Un tel changement serait bienvenu, quand même le MacBook Pro use d’un port USB-C. A voir donc si ces rumeurs se confirment lors des prochains mois, mais cela signifie en tous cas qu’il n’y aura pas d’évolution majeure pour l’iPhone 12…

