Oui, vous pouvez jouer à Google Stadia sur une liseuse électronique

Pas n’importe laquelle cependant, mais nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Le service Stadia de Google est un service de jeux vidéo en streaming, à l’instar de Netflix. A la différence que deux modèles sont disponibles : un gratuit, qui affiche vos jeux – que vous devez acheter séparément – en 1080p, et l’autre payant, nommé Pro, qui vous donne la possibilité de goûter à la fameuse 4K.

Google Stadia vous permet non seulement de jouer sur un moniteur, mais également depuis une Smart TV, par exemple. Mais aujourd’hui, il est désormais possible d’y jouer depuis une liseuse électronique ! Un étudiant danois, Sebastian Ørsted, a en effet voulu rendre l’exploit possible sur sa liseur Onyx Book Max 3. Et figurez-vous que l’expérience fonctionne, notamment sur Destiny 2 !

Bon, on vous avertit tout de suite, cette liseuse Onyx est une sacrée machine. Au prix de 859,99 euros, elle est doté d’un écran de 13,3 pouces et une interface Boox V2.2 fondée sur Android 9.0. Elle dispose par ailleurs d’un X-Mode, une fonction qui améliore l’affichage du rendu vidéo. Bon, oui, ça tourne, mais c’est loin d’être idéal pour jouer. A réserver à ceux qui n’ont qu’une liseuse chez eux… Aux autres, on leur conseillera un bon PC.

