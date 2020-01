Les séniors jouent de plus en plus aux jeux vidéo

Les jeux vidéo ont-ils perdu leur réputation de passion pour geeks ou enfants ? Au fil des années, le gaming s’ouvre en effet de plus en plus à toutes les classes sociales et catégories d’âges. En témoigne cette toute nouvelle étude menée aux Etats-unis par l’American Association of Retired Persons, ou AARP, qui révèle que depuis 2016, onze millions d’Américains de plus de 50 ans sont de nouveaux joueurs réguliers. Il y a quatre ans, ils étaient déjà 40 millions. Aujourd’hui, ils sont 51 millions. C’est l’arrivée des femmes dans la partie qui changerait la donne.

Niveau économie, les Américains de plus de 50 ans ont dépensé pas moins de 3,5 milliards de dollars en jeux vidéo et accessoires, et ce, seulement au cours du premier semestre de 2019. En 2016, sur la même période de temps, ils n’avaient dépensé que 523 millions, soit 6 fois plus ! L’industrie ferait bien de viser les séniors, qui sont plus en plus nombreux, en proposant des jeux de plus en plus mature…

Et comme si ça ne suffisait pas, les jeux vidéo auprès des séniors ont de véritables vertus. Ils permettent en effet de lutter contre le stress, de créer du lien social et de rester actif mentalement. Bref, n’attendez plus, et allez jour dès maintenant !

4 / 5 ( 1 vote )