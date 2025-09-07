Apple Watch Ultra : huit raisons de passer à la nouvelle génération présentée mardi

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’événement d’automne “Awe dropping” d’Apple, prévu pour le mardi 9 septembre. Aux côtés de la gamme iPhone 17, Apple présentera une nouvelle version de son modèle haut de gamme : l’Apple Watch Ultra 3, la première mise à jour depuis 2023.

Deux ans se seront écoulés depuis l’Ultra 2, laissant le temps à Apple d’apporter plusieurs améliorations, notamment pour les utilisateurs de la première génération. Voici les nouveautés les plus probables.

Un écran plus grand

Des indices repérés dans la bêta d’iOS 26 pointent vers un écran légèrement plus grand pour l’Apple Watch Ultra 3. MacRumors a découvert une image montrant une résolution de 422 × 514 pixels, contre 410 × 502 pour l’Ultra 2.

La taille du boîtier ne devrait pas changer, mais Apple pourrait réduire les bordures afin d’agrandir la surface d’affichage. Cela ferait de l’Ultra 3 la montre Apple la plus grande jamais produite, améliorant la lisibilité et tirant pleinement parti du design robuste.

Un nouveau processeur

Après deux ans sans mise à jour, l’Apple Watch Ultra 3 devrait logiquement accueillir une nouvelle puce.

Le modèle actuel utilise la S9, tandis que la Series 10 a introduit la S10, plus compacte mais sans gains de performance. Apple pourrait réserver la S11 à l’Ultra 3 : bien que la technologie de base reste la même, des optimisations internes permettraient de libérer de l’espace pour une batterie plus grande ou de nouveaux capteurs. Les vrais bonds de performances pourraient attendre la S12 en 2026.

Un taux de rafraîchissement plus rapide

En 2024, l’absence d’Ultra a permis à la Series 10 de prendre l’avantage avec son écran LPTO3 OLED always-on Retina, plus réactif que le LTPO2 de l’Ultra 2.

L’Ultra 3 devrait logiquement rattraper ce retard, permettant par exemple aux cadrans d’afficher une trotteuse animée en continu en mode toujours allumé.

Un OLED grand angle

La Series 10 a aussi inauguré un OLED grand angle, offrant jusqu’à 40 % de luminosité supplémentaire hors axe. Associée au panneau LPTO3, cette amélioration devrait aussi arriver sur l’Ultra 3, rendant l’écran plus lisible dans toutes les conditions.

Connectivité satellite

L’Apple Watch Ultra 3 devrait devenir la première Apple Watch compatible satellite, élargissant son usage bien au-delà du réseau cellulaire ou du Wi-Fi.

Comme sur l’iPhone 14 et suivants, elle pourrait s’appuyer sur les satellites pour envoyer des messages hors réseau, un atout vital en zones isolées. Initialement limitée au SOS d’urgence, la fonction permet désormais des conversations classiques avec iOS 18. Deux ans de service gratuits pourraient être inclus, comme sur l’iPhone.

Une recharge plus rapide

La Series 10 a introduit un dos en métal avec une bobine de recharge plus large et une antenne intégrée. Ce changement a amélioré la connectivité et réduit drastiquement le temps de charge.

L’Ultra 2, avec son ancien design et sa batterie massive, met une heure à atteindre 80 %, contre 30 minutes pour la Series 10. L’Ultra 3 devrait adopter ce nouveau dos métallique, permettant des recharges bien plus rapides tout en améliorant la réception cellulaire.

La 5G arrive sur l’Apple Watch

Selon Bloomberg et The Information, Apple abandonnerait Qualcomm au profit de MediaTek pour la connectivité cellulaire. L’Ultra 3 passerait donc enfin à la 5G, avec une version allégée baptisée 5G RedCap, pensée pour les objets connectés.

Jusqu’ici, toutes les Apple Watch cellulaires se contentaient de la 4G LTE, alors que l’iPhone utilise la 5G depuis 2020.

Un suivi de la tension artérielle

Apple travaillerait depuis plusieurs années sur un suivi de la pression artérielle, qui pourrait faire ses débuts sur l’Ultra 3.

La montre ne fournirait pas de mesures précises comme un tensiomètre médical, mais pourrait détecter des tendances à la hausse et alerter l’utilisateur en cas de risque d’hypertension. Ces alertes pourraient être partagées avec un professionnel de santé.

Souvent qualifiée de « tueuse silencieuse », l’hypertension passe inaperçue jusqu’à causer de graves dommages. L’Apple Watch pourrait ainsi jouer un rôle préventif, à l’image de ses fonctions actuelles de détection de la fibrillation auriculaire, ECG et suivi de l’oxygène sanguin.