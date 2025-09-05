Spotify ajoute une messagerie intégrée pour partager de la musique

Spotify déploie une nouvelle fonctionnalité de messagerie directe qui permet aux utilisateurs de partager des recommandations de musique, de podcasts et de livres audio directement dans l’application. Messages est lancé cette semaine dans certains marchés pour les utilisateurs Free et Premium âgés de 16 ans et plus.

Un partage simplifié depuis l’application

La nouveauté s’intègre à la fonction de partage déjà existante de Spotify. Il suffit de toucher l’icône de partage dans l’écran Now Playing et de sélectionner un ami à qui envoyer un message. Les destinataires peuvent accepter ou refuser les demandes de message, et répondre avec du texte ou des réactions en emoji.

Des échanges privés et encadrés

Les messages sont limités aux conversations en tête-à-tête entre des utilisateurs ayant déjà interagi via des fonctionnalités comme Jams, Blends ou les playlists collaboratives, ou ceux partageant un abonnement Family ou Duo. Tous les contenus échangés sont stockés dans une boîte de réception Messages, accessible depuis la photo de profil.

Spotify précise que les conversations sont protégées par un chiffrement conforme aux standards du secteur et restent soumises aux politiques de modération de contenu de la plateforme.

Une complémentarité avec les réseaux sociaux

Spotify insiste : cette fonctionnalité n’est pas destinée à remplacer le partage de contenu sur Instagram, Facebook ou TikTok. L’objectif est de compléter les intégrations sociales existantes, en offrant un moyen plus direct d’échanger au sein même de l’application.

Une cadence soutenue de nouveautés

Il s’agit déjà de la deuxième nouveauté en deux semaines pour la plateforme, après l’introduction d’une fonction de mixage permettant aux abonnés Premium de créer des transitions fluides entre les morceaux d’une playlist.