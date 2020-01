L’iPhone 9 se montre en concept 3D

Vous le savez probablement si vous êtes un assidu lecteur des articles de World is Small : Apple devrait dévoiler incessamment sous peu un successeur à son iPhone SE, autrement dit un téléphone d’entrée de gamme de relative petite taille. De nombreuses rumeurs lui prêtent pourtant le nom d’iPhone 9, et un design plus proche de l’iPhone 8 que de l’iPhone SE. Sur le base de ces rumeurs, le site iGeeksblog et le toujours très bien informé OnLeaks, spécialisé dans les rendus 3D, ont dévoilé un tout nouveau concept de ce nouvel iPhone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il pète.

Cet iPhone SE 2, ou iPhone 9, devrait avoir des dimensions très proches de l’iPhone 8, sorti en 2017, soit 138,5 x 67,4 x 7,8 mm. Son dos devrait présenter la particularité d’avoir un sublime dos en verre, ce qui ajoute à la finition premium du produit. Evidemment, un verre ultra solide pour éviter toute déconvenue.

Par contre, à l’arrière, il n’y aura qu’un seul appareil photo. Ce qui peut être compréhensible en tant qu’iPhone d’entrée de gamme. A l’intérieur, l’iPhone 9 devrait posséder 3 Go de RAM et du dernier processeur d’Apple, la puce A12. L’écran devrait faire 4,7 pouces. Pour l’instant, la date de commercialisation et son prix sont inconnus.

