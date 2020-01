Razer dévoile sa première manette de jeu pour iPhone

Les jeux vidéo n’ont jamais été autant populaires qu’aujourd’hui. L’effervescence autour des futures Playstation 5 et Xbox Series X, qui sortiront en fin d’année 2020, le prouve. Mais surtout, les ventes et achats in-app concernant des jeux mobiles sont plus en plus nombreux. Un succès fulgurant qui pousse forcément énormément de constructeurs d’accessoires de proposer leur propre solution.

C’est le cas de la marque Razer, qui a profité du fameux salon du CES 2020, qui se déroule à Las Vegas. Razer, spécialisé dans les accessoires gaming et reconnu comme tel, a en effet dévoilé la manette Kishi, qui entoure votre iPhone, quelque soit le modèle. Pour rappel, Razer avait déjà révélé l’an dernier une première coque de protection thermique pour iPhone, la ArcTech Pro, qui facilite la dissipation de la chaleur dégagée par l’iPhone lors des longues sessions de jeu, notamment.

Cette manette se branche directement sur le port Lightning de votre appareil. Autrement dit, la latence sera quasi nulle. Son design s’inspire notamment de la manette de la Nintendo Switch, avec son format compact. Cette manette signée Razer devrait être disponible en ce début 2020, à un prix encore inconnu. On a hâte de la posséder, histoire de jouer à Call of Duty Mobile !

