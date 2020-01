PowerEgg X : la caméra 4K qui se transforme en drone

Depuis le début de la semaine se déroule le tant attendu et tant acclamé CES 2020, qui se situe à Las Vegas plus précisément. Dans le cadre de cette festivité du début d’année, la marque PowerVision, connue pour ses drones et accessoires de drone, a révélé son PowerEgg X. L’oeuf de pouvoir X, si vous préférez le français, mais pas sûr que ce soit la dénomination la plus sexy.

Mais outre le nom plutôt fantoche, le produit de PowerVision s’annonce comme particulièrement prometteur. La PowerEgg X est en effet une caméra 4K, avec stabilisateur intégré, qui peut se transformer… en drone. A la base, la PowerEgg X est aussi ronde qu’un oeuf, comme son nom l’indique, et ne pèse que 522 grammes. Elle peut même reconnaître les visages et les gestes pour des commandes à distance ! Avec son logiciel embarqué, elle peut également suivre les mouvements d’une personne. Outre ça, puisqu’elle n’a pas d’écran, les contrôles vidéo se feront par smartphone.

Mais là où le tout devient intéressant, c’est qu’en ajoutant à la caméra des bras motorisés et des hélices, elle se transforme en drone 4K, pouvant se poser sur l’eau avec des flotteurs ! Avec ses vidéos en 4K et 60 images par seconde, et son optique grand angle 170°, la PowerEgg X va vite s’avérer être un tabac.

