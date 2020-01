Razer Mamba Wireless : notre test de cette souris sans fil

Les souris dédiées spécialement à des activités de gaming sur PC sont devenues très célèbres dans le marché technologique actuel. Elles sont toutes plus sophistiquées les unes que les autres. La Razer Mamba Wireless s’inscrit ainsi dans la lignée des grandes souris à vocation ludique. Pour répondre efficacement face à la concurrence, l’entreprise Razer a pris soin de revoir la copie de la Mamba en la perfectionnant. Dès lors, quelles sont les nouveautés apportées par Razer dans cette Mamba rééditée ? Le coût de la souris sans fil de Razer est-il, par la même occasion, devenue plus onéreux ? Ce test vous dit tout !

Version rééditée de la Razer Mamba Wireless : quels sont les changements à noter ?

A vrai dire, entre la version précédente et actuelle de la Razer Mamba Wireless, il n’y a que très peu de différence. Les changements ne sont pas si bouleversants que ça. Ainsi, en termes de prise en main, rien n’a quasiment changé. Quoique cette version rééditée de la Razer Mamba Wireless affiche des terminaisons un tout petit peu plus longues que la précédente. Cette légère modification a le don d’améliorer considérablement votre prise en main sur la Mamba.

Toujours dans son aspect physique, vous noterez que la partie dorsale de la Razer Mamba a été moyennement modifié. Vous constaterez que les clics principaux de votre souris sans fil sont plus que creusés que dans la version d’origine. Par ailleurs, les deux touches qui étaient initialement logées sur la face latérale de la souris ont été déplacées. Elles se trouvent désormais en haut juste après la mollette de la Razer Mamba.

Un point plus saillant est lié à l’apparition d’une jauge lumineuse de part et d’autre de la nouvelle Razer Mamba. Ce signal lumineux ne fait pas uniquement office d’effet de mode. Il renseigne l’utilisateur sur le niveau de l’autonomie de la batterie.

Enfin, une autre grande nouveauté est relative à la possibilité de réguler la sensibilité du clic. Vous aurez à votre disposition 15 sensibilités de clic différentes.

Sachez aussi que ce test complet apporte des informations plus exhaustives sur les changements constatés sur la nouvelle Razer Mamba Wireless.

Perfectionnement de la Razer Mamba Wireless : que faut-il en penser ?

Il est clair que cette souris est très performante et surtout compétitive (par rapport aux modèles du marché). En effet, outre la précision irréprochable de son capteur, cette souris affiche une polyvalence exceptionnelle. Les gamers vont certainement adorer son autonomie (12h), son fonctionnement et ses multiples touches très ergonomiques. Cependant, il est possible d’avoir des réserves quant au prix de la Razer Mamba Wireless. En vérité, même si la nouvelle souris gamers de Razer est de grande qualité, ces performances et fonctionnalités n’en font pas une exception du marché actuel. D’autres souris sont aussi ou même plus sophistiquées et surtout beaucoup moins chères. Avouez que 190 euros peuvent paraître très onéreux pour une souris !

Toujours est-il que la décision de l’acheter ou pas vous revient. Tout dépendra de vos besoins mais surtout de votre bourse.

