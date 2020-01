EnSeries, EnStream, PapyStreaming : films & séries en streaming

Vous êtes accro aux séries et vous trouvez l’abonnement Netflix trop cher ? Le site EnSeries propose de regarder gratuitement tout un tas de séries en streaming en version française. Le catalogue comprend un grand nombre de saisons et d’épisodes et les titres les plus récents sont d’ores et déjà disponibles.

EnSeries permet vous l’avez deviné aux visiteurs de visionner leurs séries préférées sans aucune limite. Aucune publicité intempestive ne viendra gâcher votre expérience et les performances de leur serveur vous assurent des images en haute définition (HD et Blu-Ray) sur votre tablette, smartphone, PC…

Lorsque vous avez terminé un épisode de votre série du moment (téléchargé au préalable sur votre ordinateur), il devient alors inutile de conserver le fichier, qui est souvent lourd… Avec le streaming, vous pouvez passer directement au prochain épisode et ainsi ne pas avoir à utiliser un quelconque support pour stocker votre contenu.

Vous êtes plutôt films que séries ? Le site de streaming EnStream met un point d’honneur à proposer aux internautes les tous derniers longs-métrages en avant-première.

Quel est le débit conseillé pour regarder une série ou un film en streaming ?

Lorsqu’on fait le choix de regarder des séries et des films en streaming, le débit de connexion est forcément un élément important. Aujourd’hui, avec la fibre, les connexions internet sont devenues très rapides et offrent une qualité de visionnage en streaming plus que confortable… Cela n’était pas le cas il y a encore quelques années.

Mais au-delà du simple débit internet, le support sur lequel vous allez regarder votre série en streaming joue également un rôle dans la qualité finale de l’image. Par exemple, si vous voulez regarder votre film en streaming en haute définition sur un écran avec une résolution de 1920 X 1080 pixels, nous vous conseillons de vérifier votre vitesse de connexion. En dessous de 5 Mb/s, la fluidité de l’image ne sera pas optimale… En revanche, ce même débit avec une qualité de diffusion en “SD” (définition Standard) est largement suffisant.

C’est pourquoi il est important de vérifier sa vitesse internet pour profiter du streaming dans les meilleures conditions. Un bon conseil également est de choisir un fournisseur internet performant. Tous les FAIs ne proposent pas le même débit à leurs abonnés en fonction de leur zone géographique.

PapyStreaming : des séries en streaming à la demande

Le streaming est le meilleur moyen pour regarder tous vos films et séries à tout moment. Plus besoin d’attendre la fin d’un téléchargement pour lancer la lecture de sa vidéo : elle se lance instantanément quand vous le décidez. Sur le même modèle qu’EnSeries, vous pouvez jeter un oeil à Papystreaming.

Un fichier vidéo en qualité HD occupe plusieurs giga-octets de stockage sur un disque dur. Alors pour une saison complète d’une série, ce sont des dizaines de Go qui sont nécessaires. Regarder une série en streaming se fait sans avoir à utiliser de disque dur ou de lecteur vidéo de type VLC.

Le site Papystreaming vous propose son propre lecteur vidéo. Cliquez simplement sur le lien “voir série” qui vous intéresse et la lecture commence sans avoir à effectuer une quelconque manipulation logicielle. Impossible de faire plus simple et plus pratique !

