CES 2020 : Belkin dévoile plusieurs accessoires Apple

L’entreprise Belkin, connue pour être un équipementier de qualité en terme d’accessoires pour produits Apple, a profité du fameux salon Consumer Electronic Show, ou CES, se déroulant en ce moment à Las Vegas, pour dévoiler toute une gamme de nouveaux objets. Et par objets, on entend chargeurs.

Belkin, désormais filiale de Foxconn depuis son rachat pour près d’un milliard de dollars, a donc dévoilé quatre chargeurs différents :

– les BOOST↑CHARGE™ USB-C GaN Wall Chargers, disponibles en trois capacités (30W, 60W et 68W). Ils sont dédiés aux MacBook Air et MacBook Pro. Petite caractéristique sympa : ils sont pliables. Vous pourrez ainsi les ranger plus facilement dans un sac ou une valise. Ils coûtent entre 31 et 54 euros selon le modèle.

– le BOOST↑CHARGE™ USB-C™ Power Bank, qui est tout simplement un duo de batteries externes proposant 10 000 ou 20 000 mAh de puissance. Vous pourrez ainsi recharger un le moitié de la batterie de votre iPhone en seulement trente minutes. Les derniers Macbook peuvent aussi en bénéficier, grâce à leurs ports USB-C. Le prix est compris entre 31 et 63 euros selon le modèle.

– BOOST↑CHARGE™ 3 in 1 Wireless Charger. Celui-là plaira aux grands fans d’Apple. L’outil peut en effet charger en même temps un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, et ce sans fil. Prix : 100 euros environ.

– BOOST↑CHARGE™ Wireless Charging Stand + Speaker. Une autre combinaison sympathique. Ce chargeur pour mobile est couplé à une enceinte Bluetooth intégrée, pour un prix de moins de 50 euros.

