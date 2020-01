Tim Cook a gagné 11,5 millions de dollars en 2019, moins que l’année dernière

Quand on est le dirigeant d’une multinationale, on gagne généralement bien sa vie. Et ce n’est pas Tim Cook, tout sourire sur la photo, qui nous dira le contraire… Vous vous demandez pourquoi il semble si content ? Et bien parce que le patron d’Apple a gagné pas moins de 11,6 millions de dollars en 2019. Une énorme somme qui ne peut que rendre heureux. Et pourtant, ce gros montant est inférieur à celui de l’année dernière, en 2018, puisque l’heureux propriétaire de la marque à la pomme avait gagné à l’époque 15,7 millions de dollars ! Plus de 4 millions de dollars de différence, donc.

Dans les détails, sachez que le salaire de base de Tim Cook s’élève à trois millions de dollars par an, auxquels s’ajoutent deux beaux petits bonus de 7,7 millions de dollars et de 884 000 dollars en tant que compensations diverses et variées. Parmi elles, les services de sécurité, l’utilisation d’un jet privé, on en passe et des meilleurs. Au final, Tim Cook gagne donc très précisément 11 555 466 dollars.

Ah, et on a oublié de préciser : Tim Cook a également exercé ses options sur 560 000 actions, donc il a pu réaliser une plus-value de 113 millions de dollars. Pas mal, la plus-value. Dans l’image ci-dessus, on peut voir l’ensemble des dirigeants de la marque et leur salaire. Certains ont gagné plus de Tim Cook semble-t-il !

