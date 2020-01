TikTok a connu une explosion de son chiffre d’affaires : + 310 % en un an !

S’il y a bien un réseau social à la mode depuis quelques mois désormais, c’est bien évidemment TikTok, une application chinoise, qui est devenu un véritable phénomène chez les moins de 30 ans ! L’appli vidéo, qui permet à chacun d’enregistrer des mini films à la manière de Vine en son temps (quand on parle d’innovation chinoise, il faut aussi parler d’inspiration…), a connu une explosion de son chiffre d’affaire.

Sur le Q4 de 2019, soit le dernier trimestre, TikTok a en effet réalisé un chiffres d’affaires de 50 millions de dollars, soit une croissance exceptionnelle de 310% par rapport à la même période de l’année dernière, selon les chiffres cumulés d’Apptopia. La progression est d’autant plus spectaculaire puisque le chiffre d’affaire du troisième trimestre se montait “seulement” à 20 millions de dollars.

Un véritable succès financier qui fait les beaux jours de la société chinoise ByteDance, la maison-mère de TikTok. Pour rappel, l’application est le résultat de la fusion entre Musical.y, que ByteDance a racheté en 2017, et de l’app Douyin. Aujourd’hui, ByteDance pèse pas moins de 80 milliards de dollars et une entrée en bourse est même envisageable. Et surtout, comme toute application naissance, les néo-influenceurs se retrouvent en pagaille dans les allées de l’application, permettant à quiconque de saisir sa chance. Bref, TikTok semble faire le bonheur de tous…

4 / 5 ( 1 vote )