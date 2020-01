Samsung annonce avoir vendu 6,7 millions de smartphones 5G en 2019

C’est ce qu’on appelle un précurseur. La marque sud-coréenne Samsung vient en effet de décider de faire un petit point sur la 5G, une connexion très attendue dans le monde, et sur les ventes de ses smartphones qui supportent cette technologie naissance. Le constructeur annonce en effet avoir vendu plus de 6,7 millions d’exemplaires tout au long de l’année 2019.

Un chiffre qui peut paraître relativement faible, mais n’oublions tout de même pas que la 5G n’est disponible que dans très peu de pays au monde. En France, les premiers appels à candidature ne devraient plus tarder. Ainsi, en communiquant de cette façon, Samsung s’assure un statut de précurseur, de pionnier en la matière. Pour rappel, les premiers smartphones 5G de Samsung étaient assez chers. Mais les Galaxy 5G ont pourtany représenté 53,9% des ventes totales de smartphones 5G en 2019, ce qui lui assure une position dominante.

Actuellement, les smartphones 5G de Samsung commercialisés sont le Galaxy S10 5G, le Galaxy Note 10+ 5G, le Galaxy A90 5G et le Galaxy Fold 5G. Ils seront rejoints début 2020 par la Galaxy TAB S6 5G. Une belle petite performance qui pousse Samsung à introduire dès cette année “de nouvelles avancées qui amélioreront encore plus la vitesse, les performances et la sécurité des appareils Galaxy 5G”.

4 / 5 ( 1 vote )