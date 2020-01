LG dévoile des téléviseurs avec de la “vraie 8K”

La 4K est à peine établie que l’on parle déjà de sa successeuse tant attendue : la 8K. La marque sud-coréenne vient en effet d’annoncer, à quelques jours seulement du salon américain du CES 2020, de nouveaux téléviseurs qui ont des dalles comprises entre 65 et 88 pouces.

Contrairement à ses concurrents, la multinationale assure qu’il proposera de la vraie définition 8K : « Non seulement les téléviseurs 8K de LG offrent une vraie 8K, mais ils sont également à l’épreuve du temps pour offrir aux clients la tranquillité d’esprit grâce à de multiples façons de profiter de la vraie expérience 8K »

Ces nouveaux téléviseurs haut de gamme de 88 et 77 pouces intègrent la gamme LG Signature OLED 8K. Chaque modèle dépasse la nouvelle définition 8K Ultra HD de l’industrie établie par la Consumer Technology Association (CTA). Ces téléviseurs offrent la possibilité de lire du contenu 8K natif grâce à la prise en charge de sources de contenus 8K à partir des ports HDMI et USB, y compris des codecs tels que HEVC, VP9 et AV1. Ces téléviseurs supporteront la diffusion de contenus en streaming en 8K à 60 images par secondes. De vraies bêtes de compétition qui coûteront sans aucun doute bonbon… Des milliers d’euros, au minimum.

